Die Aktie des Netzwerkausrüsters Cisco Systems (WKN: 878841) hatte nach dem Erreichen eines Dekadenhochs bei 58,26 USD im Jahr 2019 einen Bärenmarkt gestartet, der die Notierung bis auf ein im März 2020 gesehenes 3-Jahres-Tief bei 32,40 USD zurückwarf. Seither befinden sich die Bullen wieder am Ruder. Im gestrigen Handel brach der Wert dynamisch aus einer mehrtägigen Konsolidierung nach oben aus und haussierte auf ein 2-Jahres-Hoch bei 55,08 USD. Der primäre Aufwärtstrend wurde hiermit bestätigt. Die Notierung sieht sich nun jedoch einem wichtigen Widerstandscluster gegenüber, welches sich aus der steigenden Widerstandslinie entlang der letzten mittelfristigen Hochpunkte sowie aus der Abwärtslücke vom 2. August 2019 ergibt. Eine Verschnaufpause würde an dieser Stelle nicht überraschen. Zur Generierung eines Anschlusskaufsignals bedarf es eines nachhaltigen Anstieges über die Hürde bei aktuell 55,08-55,16 USD per Tagesschluss. Im Erfolgsfall würde das zyklische Hoch bei 58,26 USD wieder in den unmittelbaren Fokus rücken. Mögliche Rücksetzer an die nächsten Supportbereiche bei 54,44 USD, 53,77 USD oder 53,22 USD gefährden den kurzfristigen Aufwärtstrend nicht. Darunter entstünden Abwärtsrisiken in Richtung 52,40 USD oder 50,10 USD.