Nächste Unterstützungen:

13.743/13.746

13.697/13.710

13.639/13.662

Nächste Widerstände:

13.913/13.920

14.073

14.200/14.206

Im Rahmen des mehrwöchigen Aufwärtstrends ist die kurzfristige technische Ausgangslage neutral in der Range zwischen der nächsten Unterstützung bei 13.743/13.746 Punkten und dem nächsten Widerstand bei 13.913/13.920 Punkten. Ein nachhaltiger Break über die aktuelle Hürde würde entsprechend ein bullishes Anschlusssignal generieren und das Rekordhoch bei 14.073 Punkten als nächstes potenzielles Ziel in den charttechnischen Fokus rücken. Eine unmittelbare Ausdehnung der Rally in Richtung 14.200/14.206 Punkte wäre vorstellbar. Unterhalb des aktuellen Supports wäre hingegen ein Rücksetzer in Richtung 13.697/13.710 Punkte oder 13.639/13.662 Punkte einzuplanen. Zu einer Eintrübung auch der mittelfristigen Ausgangslage käme es erst unterhalb der breiten Unterstützungszone bei derzeit 13.407-13.470 Punkten.