Diese Analyse wurde am 04.06.2021 um 14:35 Uhr erstellt.

Der Dow Jones Industrial konnte seine Rally am Dienstag zunächst fortsetzen. Er schloss dabei die Kurslücke vom 11. Mai und erzielte ein 3-Wochen-Hoch bei 38.849 Punkten. Am dort befindlichen Widerstand des oberen Bollinger Bandes im Tageschart prallte der Kurs ab und formte in diesem Zeitfenster eine bearishe Doji-Kerze. Im gestrigen Handel sackte der Index bis auf die stützende Mittellinie des Bollinger Bandes ab und zeigte ausgehend vom 5-Tages-Tief bei 34.334 Punkten eine deutliche Erholungsrally.