Die Aktie des US-Autobauers General Motors (WKN: A1C9CM) befindet sich ausgehend vom im März 2020 markierten Allzeittief bei 14,32 USD fest in der Hand der Bullen und konnte in der Spitze bereits um rund 345 Prozent zulegen. Im Rahmen einer mehrwöchigen Korrektur fand der Wert im Mai Unterstützung im Bereich der steigenden 100-Tage-Linie. Die dort gestartete Rally gewann zuletzt deutlich an Dynamik. Der im gestrigen Handel erfolgte Kurssprung ließ die Notierung knapp über das Verlaufshoch vom April (63,44 USD) bis auf neues Allzeithoch bei 63,67 USD ansteigen. Vom Ausmaß her kann der Ausbruch noch nicht als signifikant eingestuft werden. Die Bullen bleiben jedoch klar am Ruder, solange die gestrige Kurslücke bei 60,26 USD nicht per Tagesschluss unterboten wird. Potenzielle nächste Kursziele lassen sich bei 66,14/67,23 USD und 69,57 USD ausmachen. Eine Ausdehnung in Richtung 73,36 USD wäre mittelfristig vorstellbar. Zu einer deutlicheren Eintrübung des kurz- bis mittelfristigen Chartbildes käme es unterhalb der Supportzone bei 57,80-58,59 USD (Tagesschlusskursbasis). Unmittelbar bearish würde es unterhalb des Tiefs bei 53,52 USD.