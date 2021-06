Nächste Unterstützungen:

4.193/4.198

4.183

4.168-4.176

Nächste Widerstände:

4.217/4.220

4.234/4.238

4.287/4.307

Der kurzfristige Aufwärtstrend bleibt intakt. Das Kursgeschehen vom Dienstag zeigt jedoch Angebotsüberhang im Dunstkreis der erreichten Hürde. Zur Eröffnung gestaltet sich die Ausgangslage neutral. Nächster Widerstand befindet sich bei 4.217/4.220 Punkten. Darüber würde die kritische Zone bei 4.234/4.238 Punkten wieder in den Fokus rücken. Ein Ausbruch über 4.238 Punkte per Tagesschluss wäre als Anschlusskaufsignal im Rahmen des intakten mittelfristigen Aufwärtstrends zu werten. Potenzielle nächste Ziele lauten im Erfolgsfall 4.287/4.307 Punkte, 4.350 Punkte und 4.419 Punkte. Nächster Support lässt sich bei 4.193/4.198 Punkten ausmachen. Darunter würde ein deutlicher Rücksetzer in Richtung 4.183 Punkte und 4.168-4.176 Punkte indiziert. Ein nachhaltiger Rutsch unter die letztgenannte Zone würde das kurzfristige Chartbild signifikant eintrüben. Potenzielle Ziele lauten dann 4.148/4.152 Punkte und 4.117-4.129 Punkte.