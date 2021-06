Nächste Unterstützungen:

34.500-34.520

34.389/34.400

34.358

Nächste Widerstände:

34.631

34.710-34.742

35.092

Die kurzfristige technische Ausgangslage hat sich mit dem Anstieg über die Marke von 34.511 Punkten weiter aufgehellt. Fortgesetzte Kursavancen in Richtung 34.710-34.745 Punkte sind wahrscheinlich. Damit würde die Kurslücke vom 11. Mai geschlossen und das 78,6%-Fibonacci-Retracement abgearbeitet. Darüber würden das obere Bollinger Band im Tageschart bei derzeit 34.817 Punkten sowie das Rekordhoch bei 35.092 Punkten in den charttechnischen Fokus rücken. Mit Blick auf die Unterseite lassen sich nächste Unterstützungen bei 34.500-34.520 Punkten und 34.389/34.400 Punkten ausmachen. Ein Rutsch unter 34.358 Punkte würde eine deutlichere Abwärtskorrektur in Richtung 34.266-34.291 Punkte oder 34.183/34.189 Punkte nahelegen.