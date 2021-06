Diese Analyse wurde am 01.06.2021 um 14:43 Uhr erstellt.

Die Aktie des Chipausrüsters Applied Materials (WKN: 865177) weist einen intakten langfristigen Aufwärtstrend auf. Dabei verfügt der Wert über beeindruckende relative Stärke zum Index Nasdaq 100. Im Performance-Ranking bezogen auf die letzten 12 Monate rangiert er mit einem Kursanstieg von rund 148 Prozent auf dem dritten Platz. Zuletzt hatte der Anteilsschein nach dem Markieren eines Rekordhochs am 5. April bei 146,00 USD eine dreiwellige Abwärtskorrektur an die steigende 100-Tage-Linie durchlaufen. Ausgehend vom Korrekturtief bei 114,39 USD vom 12. Mai strebt die Notierung wieder nordwärts. Die korrektive Abwärtstrendlinie konnte das Papier bereits aus dem Weg räumen. Aktuell ringt es mit dem horizontalen Widerstand bei 138,54/138,67 USD. Ein Tagesschluss darüber würde ein weiteres Signal für ein Ende der Abwärtskorrektur liefern. Mit einem nachhaltigen Anstieg über 146,00 USD würde der übergeordnete Haussetrend bestätigt mit potenziellen nächsten Zielen bei 155,00/158,00 USD und 165,00 USD. Mögliche Rücksetzer sollten idealerweise spätestens bei 127,00-130,75 USD auf Unterstützung treffen, um den bullishen Trend nicht zu gefährden. Deutlicher eintrüben würde sich das mittelfristige Bild erst unterhalb des Tiefs bei 114,39 USD. In diesem Fall wäre ein Test der steigenden 200-Tage-Linie bei aktuell 94,73 USD einzuplanen.