Nächste Unterstützungen:

34.813-34.877

34.573-34.673

34.457/34.494

Nächste Widerstände:

35.172

35.350-35.457

35.560-35.605

Die Gewinnmitnahmebereitschaft ist derzeit bei der Markierung neuer Hochs auffällig. Das nachlassende Momentum indiziert eine Erschöpfung des Kaufdruckes im Rahmen des dominanten Aufwärtstrends. Dies könnte ein preislicher Vorbote für die saisonal typische Saure-Gurken-Zeit bis September/Oktober sein. Die nächste Unterstützung befindet sich heute bei 34.813-34.877 Punkten. Ein signifikanter Rutsch darunter per Stundenschluss würde eine erste preisliche Bestätigung für eine zumindest kurzfristige Schwächephase liefern. Nächste potenzielle Auffangbereiche bei 34.573-34.673 Punkten, 34.457/34.494 Punkten und 34.288-34.350 Punkten würden dann in den charttechnischen Fokus rücken. Ein dynamischer Anstieg über 35.172 Punkte würde derweil eine unmittelbare Ausdehnung des intakten Aufwärtstrends in Richtung zunächst 35.350-35.457 Punkte und anschließend 35.560-35.605 Punkte ermöglichen.