Die Aktie des Pharma-Riesen Merck & Co (WKN: A0YD8Q) hatte im Dezember 2019 nach mehrjähriger Hausse ein Dekadenhoch bei 88,34 USD markiert. Seither befindet sie sich in einer ausgeprägten Korrekturphase und pendelte nach einem Kursrutsch bis 62,22 USD und einer anschließenden Erholung in den vergangenen Monaten seitwärts. Ausgehend vom im März dieses Jahres gesehenen Reaktionstiefs bei 68,38 USD konnte der Anteilsschein einen Aufwärtstrend etablieren und die 200-Tage-Linie überwinden. Unterhalb des Rallyhochs bei 78,76 USD konsolidiert der Wert die Rally. Die gestrige Kursschwäche nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen könnte sich in Richtung der Supportzonen bei 76,12 USD und 74,80-75,64 USD fortsetzen, ohne dass es zu einer Eintrübung der technischen Ausgangslage käme. Ein signifikanter Rutsch darunter per Tagesschluss würde hingegen eine deutlichere Abwärtskorrektur in Richtung 74,30 USD, 73,58/73,60 USD und eventuell 71,22-72,41 USD nahelegen. Erst darunter würde sich auch das übergeordnete Chartbild beginnen einzutrüben. Ein nachhaltiger Break über 78,77 USD per Tagesschluss würde ein bullishes Anschlusssignal senden mit potenziellen nächsten Zielen bei 81,62 USD und 83,72 USD. Mittelfristig entstünde Aufwärtspotenzial in Richtung der ultralangfristig bedeutsamen Widerstandszone bei 88,34/92,08 USD.