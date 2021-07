Der S&P 500 hatte seinen Aufwärtstrend bis auf ein neues Allzeithoch bei 4.423 Punkten ausdehnen können. An der dort befindlichen Eindämmungslinie entlang der Hochpunkte vom 16. April und 13. Juli vollzog der Index am Dienstag einen Pullback an die am Freitag gerissene Kurslücke. Vom Tagestief bei 4.373 Punkten konnte er sich bis zum Handelsschluss deutlich erholen. Gestern verblieb der Kurs innerhalb der Spanne vom Dienstag und formte damit einen Inside Day.