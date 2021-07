Die Boeing-Aktie (WKN: 850471) bewegt sich ausgehend vom im März vergangenen Jahres markierten 7-Jahres-Tief bei 89,00 USD in einem intakten Aufwärtstrend. Nach dem Erreichen eines 12-Monats-Hochs bei 278,57 USD am 15. März dieses Jahres ging die Notierung in den Korrekturmodus über. Im Bereich der unteren Kanallinie formte sie zuletzt ein 5-Monats-Tief bei 204,80 USD und startete eine Erholungsrally, die zu einer Rückeroberung der steigenden 200-Tage-Linie führte. In Reaktion auf die Veröffentlichung deutlich besser als erwarteter Quartalszahlen sprang die Aktie im gestrigen Handel aus der auf der Durchschnittslinie ausgebildeten mehrtägigen Konsolidierung nach oben auf ein 2-Wochen-Hoch. Am Kreuzwiderstand aus 50-Tage-Linie und Kurslücke vom 13. Juli setzten Gewinnmitnahmen ein. Der mittelfristige Abwärtstrend bleibt intakt. Der Anteilsschein müsste nun die gestaffelten Hürden bei 236,46/237,39 USD, 240,50/240,77 USD und aktuell 244,65 USD (Abwärtstrendlinie vom März-Hoch) nachhaltig aus dem Weg räumen, damit sich das technische Bild in diesem Zeitfenster signifikant aufhellt. Im Erfolgsfall würden potenzielle Ziele bei 258,40/260,48 USD und 278,57 USD in den charttechnischen Fokus rücken. Mit Blick auf das kurzfristige Bild lassen sich nächste Unterstützungen bei 225,70/228,02 USD und 220,42/220,91 USD ausmachen. Solange die letztgenannte Zone nicht unterschritten wird, bestehen gute Aussichten auf eine Ausdehnung der laufenden Rally in Richtung der kritischen Abwärtstrendlinie. Darunter wäre hingegen ein erneuter zeitnaher Test des Korrekturtiefs bei 204,80 USD einzuplanen.