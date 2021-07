Nächste Unterstützungen:

14.788-14.843

14.710/14.718

14.579/14.622

Nächste Widerstände:

15.000/15.002

15.142/15.151

15.211

Der nächste Supportbereich bei 14.788-14.843 Punkten ist nun kurzfristig kritisch. Solange diese Zone nicht unterschritten wird, könnte sich der übergeordnete Bullenmarkt zeitnah fortsetzen. Nächste potenzielle Widerstände befinden sich bei 15.000/15.002 Punkten und 15.142/15.151 Punkten. Darüber würden mögliche Ziele bei 15.211 Punkten und 15.340 Punkten in den charttechnischen Fokus rücken. Mit Blick auf die schwache Marktbreite, die ab August Gegenwind liefernde Saisonalität, überkaufte (und teilweise negative divergierende) Oszillatoren sowie die Lage in den Sentimentindikatoren, bleibt die Wahrscheinlichkeit für eine ausgeprägte Konsolidierung oder Korrektur in den August/September hinein hoch. Die Stops bestehender Long-Positionen sollten daher zur Gewinnsicherung engmaschig nachgezogen werden. Ein signifikanter Rutsch unter 14.788 Punkte, insbesondere per Tagesschluss, würde nun dafür sprechen, dass eine bedeutendere Schwächephase bereits begonnen hat. Nächste relevante Unterstützungen lauten dann 14.710/14.718 Punkte und 14.579/14.622 Punkte.