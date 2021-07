Die Intel-Aktie (WKN: 855681) bewegt sich mit Blick auf das langfristige Chartbild seitwärts unterhalb des im Januar 2020 bei 69,29 USD markierten Rekordhochs und oberhalb des im Oktober verzeichneten Tiefs bei 43,61 USD. Im mittelfristigen Zeitfenster korrigiert der Wert den vom Tief gestarteten Aufwärtstrend. Zuletzt rutschte er nach der Vorlage der Quartalszahlen geringfügig unter eine seit Mai etablierte Stauzone auf ein 6-Monats-Tief. Er erreichte dabei ein wichtiges Unterstützungscluster, welches unter anderem aus der mittelfristigen Aufwärtstrendlinie, dem 61,8%-Fibonacci-Retracement und einer horizontalen Supportzone resultiert. Dort formte das Papier in den vergangenen beiden Handelstagen zwei bullishe Umkehrkerzen. Eine kurzfristige technische Erholung in Richtung 54,71 USD und eventuell 55,00-56,54 USD würde nicht überraschen. Es bedarf jedoch eines nachhaltigen Anstiegs über die letztgenannte Zone per Tagesschluss, um ein erstes Indiz für ein mögliches Ende der mehrmonatigen Abwärtskorrektur zu erhalten. Ein nachhaltiger Rutsch unter die aktuell bis 52,18 USD reichende Supportzone per Tagesschluss würde derweil ein bearishes Anschlusssignal senden. Potenzielle Abwärtsziele lauten in diesem Fall 49,10/49,48 USD, 45,24 USD und 43,35/43,61 USD.