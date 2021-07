Nächste Unterstützungen:

4.394

4.370/4.372

4.346-4.350

Nächste Widerstände:

4.412-4.419

4.437/4.455

4.493

Mit Blick auf das kurzfristige Zeitfenster bleiben die Bullen unmittelbar am Ruder, solange die nun als Support fungierende Marke von 4.394 Punkten nicht per Tagesschluss unterboten wird. Darunter wäre ein schneller Rücksetzer in Richtung 4.370/4.372 Punkte und eventuell 4.346-4.350 Punkte einzuplanen. Warnsignale von Seiten der Überkauftheit und einer schwachen Marktbreite bleiben bestehen. Die Saisonalität liefert zudem ab August Gegenwind. Die Stops bestehender Long-Positionen sollten daher zur Gewinnsicherung engmaschig nachgezogen werden. Neue Long-Positionen sind unter Chance-Risiko-Aspekten lediglich in deutlichere Korrekturen und anschließenden Stabilisierungsanzeichen hinein interessant. Ein nachhaltiger Anstieg über die aktuelle Widerstandsregion bei 4.412-4.419 Punkten würde nächste potenzielle Extensionsziele bei 4.437/4.455 Punkten und 4.493 Punkten in den Fokus rücken.