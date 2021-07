Diese Analyse wurde am 26.07.2021 um 15:12 Uhr erstellt.

Die Aktie des Pharmakonzerns Johnson & Johnson (WKN: 853260) weist ausgehend vom im März 2020 verzeichneten Mehrjahrestief bei 109,16 USD einen intakten langfristigen Haussetrend auf. Der Wert stieg bis auf ein Rekordhoch bei 173,65 USD bevor im Januar eine Korrekturphase startete. Oberhalb der steigenden 200-Tage-Linie bildete der Anteilschein dabei ein steigendes Dreieck aus. Aktuell versucht er die kritische Widerstandszone bei 171,43-173,65 USD aus dem Weg zu räumen. Ein nachhaltiger Anstieg über diese Hürde würde ein mittelfristig relevantes Anschlusskaufsignal generieren. Im charttechnischen Fokus stünden im Erfolgsfall nächste Ziele bei 179,68-182,12 USD und 187,36 USD. Darüber wäre ein Vorstoß in Richtung 196-198 USD vorstellbar. Kritisch für die Bullen wäre nun ein Rutsch unter die Supportzone bei 165,00-167,32 USD. In diesem Fall wäre zunächst ein Rücksetzer in Richtung 160,00-161,65 USD einzuplanen.