Die Aktie des Softwarekonzerns Autodesk (WKN: 869964) bewegt sich in einem intakten langfristigen Haussetrend. Der letzte übergeordnete Rallyschub beförderte sie vom Tief im März 2020 bei 125,38 USD bis auf ein im Januar verzeichnetes Allzeithoch bei 321,13 USD. Nach einer dreiwelligen Korrektur bis auf im März gesehene 252,60 USD orientiert sich der Anteilsschein wieder mittelfristig aufwärts. Zuletzt hatte er am Montag einen kurzlebigen Pullback an die als Support fungierende 50-Tage-Linie vollzogen und startete hiervon ausgehend in den vergangenen drei Handelstagen nach oben durch. Die schwungvolle Rally katapultierte das Papier über die wichtige Widerstandszone bei 300-305 USD bis auf ein 5-Monats-Hoch bei 309,33 USD. Kurzfristig würde aufgrund der Überkauftheit ein Rücksetzer in Richtung des nächsten Supportbereiches bei 300,73-303,69 USD nicht überraschen. Solange es nicht zu einem Tagesschluss darunter kommt, bleibt das technische Bias unmittelbar bullish. Der im Fokus stehende Zielbereich lautet 316,31-321,13 USD. Es bedarf eines nachhaltigen Anstiegs über diese Zone, idealerweise per Wochenschluss, um ein übergeordnetes Anschlusskaufsignal in Richtung 340-348 USD zu erhalten. Mittelfristig kritisch ist die Unterstützungszone bei aktuell 277,68-285,78 USD.