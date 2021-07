Die Aktie des Chipkonzerns AMD (WKN: 863186) weist einen dynamischen langfristigen Haussetrend auf. Die letzte Aufwärtswelle hatte sie vom Tief im März 2020 bei 36,75 USD bis auf ein im Januar verzeichnetes neues Allzeithoch bei 99,23 USD befördert. Seither befindet sie sich im Korrekturmodus. Im Dunstkreis der mittelfristig kritischen Unterstützungszonebei 73/74 USD konnte der Wert in den vergangenen Wochen eine Rally initiieren. Nach der Überwindung der korrektiven Abwärtstrendlinie und einem dynamischen Anstieg über die 200-Tage-Linie bis auf ein Hoch bei 95,44 USD vollzog das Papier zuletzt einen Rücksetzer an die überwundene Durchschnittlinie. Nach diesem 50%-Retracement der Rally konnte sich der Anteilsschein in den vergangenen Tagen von diesem wichtigen Support nach oben absetzen. Damit besteht die Chance, dass die dreiwellige Abwärtskorrektur bereits beendet ist. Bestätigungen für dieses bullishe Szenario lägen in der Überwindung der beiden Triggermarken 91,90 USD und 95,44 USD. Potenzielle nächste Ziele lauten im Erfolgsfall 98,49-99,72 USD und 102,36 USD. Ein nachhaltiger Rutsch unter den Support bei 83,30-84,80 USD insbesondere per Tagesschluss würde das bullishe Szenario negieren und Abwärtsrisiken in Richtung zunächst 82,21 USD, 81,26 USD und 78,96 USD mit sich bringen. Das Unternehmen wird am 27. Juli seine Quartalszahlen präsentieren.