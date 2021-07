Nächste Unterstützungen:

4.312/4.314

4.297

4.285-4.290

Nächste Widerstände:

4.332-4.337

4.347

4.355-4.359

Mit dem Schlusskurs bei 4.323 Punkten konnte die am Montag gerissene Abwärtslücke per Tagesschluss marginal überwunden werden. Der korrektive Abwärtstrend bleibt zwar intakt. Die Dynamik der Erholungsrally, das gestern zu beobachtende Aufwärtsvolumen sowie die Lücken-Überwindung stellen jedoch bullishe Argumente dar. Preislich bleiben die Bären kurzfristig noch im Vorteil, solange die Abwärtstrendlinie bei aktuell 4.347 Punkten nicht nachhaltig überwunden wird. Darüber (Stundenschlusskursbasis) würde ein fortgesetzter Kursanstieg in Richtung 4.355-4.359 Punkte und 4.375-4.394 Punkte möglich. Erst mit einem Break über das Rekordhoch bei 4.394 Punkten per Tagesschluss würde das aktive mittelfristige Korrekturszenario aufs Eis gelegt. Mit Blick auf die Unterseite verfügt der Index über nächste Supportbereiche bei 4.312/4.314 Punkten, 4.297 Punkten und 4.285-4.290 Punkten. Ein Rutsch unter die letztgenannte Zone per Stundenschluss würde einen ersten Hinweis für eine unmittelbare Fortsetzung des korrektiven Abwärtstrends liefern. Nächste Unterstützungen lauten in diesem Fall 4.273 Punkte, 4.258/4.260 Punkte und 4.233 Punkte.