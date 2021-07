Die Aktie des Brauseherstellers Coca-Cola (WKN: 850663) weist ausgehend vom im März 2020 bei 36,27 USD markierten Crash-Tief einen intakten Aufwärtstrend auf. Am vergangenen Freitag erreichte sie intraday ein 16-Monats-Hoch bei 56,68 USD, rutschte per Tagesschluss jedoch wieder unter das letzte Verlaufshoch vom Juni (56,48 USD) zurück und ging in den Konsolidierungsmodus über. Für den heutigen Handel lässt die vorbörsliche Indikation (aktuell: 57,13 USD) nach der Vorlage der Quartalszahlen des Unternehmens einen Ausbruch auf ein neues Rallyhoch erwarten. Gelänge ein signifikanter Tagesschluss oberhalb der aktuellen Hürde bei 56,48/56,68 USD und idealerweise oberhalb der Marke von 57,00 USD, entstünde ein bullishes Anschlusssignal im Rahmen des Haussetrends. Fortgesetzte Kursavancen in Richtung zunächst 58,20 USD und 59,00/60,13 USD (Rekordhoch vom Februar 2020) würden im Erfolgsfall indiziert. Nächster Support befindet sich bei 55,16/55,52 USD. Ein Warnsignal für die Bullen entstünde unterhalb der Marke von 54,59 USD (Tagesschlusskursbasis). Unmittelbar bearish wäre nun eine Verletzung der mittelfristig kritischen Unterstützung bei 53,55 USD zu werten.