Nächste Unterstützungen:

14.420-14.455

14.310/14.324

14.205/14.225

Nächste Widerstände:

14.552-14.584

14.608-14.667

14.719/14.729

Mit dem Bruch des mittelfristigen Aufwärtstrends hat sich das technische Bild eingetrübt. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Index in die saisonal typische Schwächephase ab Mitte Juli eingeschwenkt ist, ist als hoch einzuschätzen. Kurzfristig würde eine deutlichere Erholungsbewegung mit Blick auf die überverkaufte Lage in den markttechnischen Indikatoren nicht überraschen. Eine entsprechende Bestätigung läge in einem Anstieg über die aktuelle Hürde bei 14.552-14.584 Punkten. Potenzielle Erholungsziele lauten im Erfolgsfall 14.667 Punkte und 14.719/14.729 Punkte. Ein Stundenschluss oberhalb der letztgenannten Zone ist erforderlich, um das kurzfristige technische Bias von bearish auf neutral zu drehen. Nächste Hürden lauten dann 14.793/14800 Punkte und 14.844-14.885 Punkte. Ein Rutsch unter den aktuellen Support bei 14.420-14.455 Punkten würde hingegen eine unmittelbare Fortsetzung des korrektiven Abwärtstrends in Richtung 14.310/14.324 Punkte und eventuell 14.205/14.225 Punkte indizieren. Darunter dürfte die steigende 50-Tage-Linie bei aktuell 14.030 Punkten angesteuert werden.