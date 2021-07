Die Aktie von Zoom Video Communications (WKN: A2PGJ2) hatte als Profiteur der Corona-Pandemie vom Februar 2020 bis zum Oktober 2020 in der Spitze um 668 Prozent zulegen können. Ausgehend vom Rekordhoch bei 588,84 USD ging das Papier anschließend in eine ausgeprägte Korrekturphase über. Das bisherige Korrekturtief sah es im Mai bei 273,20 USD. Die nachfolgende Erholungsrally beförderte den Wert bis auf 406,48 USD. Der damit verbundene Anstieg über die 200-Tage-Linie erwies sich nicht als nachhaltig. Stattdessen geriet der Kurs in den vergangenen beiden Wochen unter Druck und testete gestern die steigende 50-Tage-Linie, die zusammen mit mehreren anderen Unterstützungsthemen ein Supportcluster bildet, das derzeit bis 339,73 USD hinabreicht. Die darauf geformte bullishe Hammer-Kerze im Tageschart signalisiert eine Stabilisierung oder technische Erholung im kurzfristigen Zeitfenster. Mögliche Erholungsziele lassen sich bei 358,61 USD, 367,76 USD und 375,15-382,54 USD ausmachen. Es bedarf eines signifikanten Anstieges über die letztgenannte Zone per Tagesschluss, um ein erstes Signal für eine mögliche Fortsetzung des mittelfristigen Erholungstrends zu erhalten. Zur Aufhellung des übergeordneten Chartbildes bedarf es der nachhaltigen Herausnahme der Hürden bei 406,48 USD und anschließend 445,20/451,77 USD. Eine nachhaltige Verletzung der aktuellen Supportzone per Tagesschluss wäre hingegen als ernster Hinweis für eine mögliche Fortsetzung des noch dominanten Abwärtstrends zu werten. Nächste Unterstützungen und potenzielle Ziele lauten dann 300,00-304,65 USD und 273,20 USD.