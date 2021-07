Nächste Unterstützungen:

34.639/34.662

34.492/34.506

34.368-34.420

Nächste Widerstände:

34.730-34.849

34.935

35.092

Der Index löste damit die kurzfristige Stauzone bearish auf und testet nun die Aufwärtstrendlinie vom am 18. Juni markierten Korrekturtief bei 33.272 Punkten sowie die 100-Stunden-Linie. Das analytische Mindestkurziel aus der Auflösung der Range lässt den Bruch des Unterstützungsclusters bei aktuell 34.639/34.662 Punkten erwarten. Vorbörslich notiert der Index bereits deutlich darunter. In den Fokus rücken damit mögliche nächste Auffangbereiche bei 34.492/34.506 Punkten und 34.368-34.420 Punkten. Darunter würde sich das kurzfristige Chartbild deutlicher eintrüben. Weitere Unterstützungen lassen sich dann bei 34.294 Punkten und 34.146 Punkten ausmachen. Eine nachhaltige Verletzung der letztgenannten Marke würde schließlich den vor einem Monat gestarteten Aufwärtstrend brechen und Abwärtsrisiken in Richtung 33.272 Punkte mit sich bringen. Mit Blick auf die zuletzt schwache Marktbreite und den ab August vorherrschenden saisonalen Gegenwind würde eine solche Entwicklung nicht überraschen. Zu einer Aufhellung des kurzfristigen Chartbildes bedürfte es nun eines Anstieges über die nächste Widerstandszone bei 34.730-34.849 Punkten. Bullishe Anschlusssignale entstünden erst mit einem Break über 34.935 Punkte (Intraday) und 35.092 Punkte (Tagesschlusskurs).