Die Aktie des US-Technologiekonzerns NVIDIA (WKN: 918422) weist einen intakten langfristigen Aufwärtstrend auf. Der letzte mittelfristige Kursschub katapultierte den Wert vom Mai-Tief um in der Spitze rund 55 Prozent nach oben bis auf ein neues Rekordhoch bei 835,00 USD. Dort startete am 7. Juli eine Abwärtskorrektur, die in den letzten Handelstagen deutlich an Dynamik gewann. Die Aktie erreichte im gestrigen Handel eine relevante Unterstützungszone, die unter anderem aus dem 38,2%-Fibonacci-Retracement der letzten Aufwärtswelle resultiert und bis 712,91 USD hinabreicht. Die zuvor überkaufte markttechnische Situation hat sich bereits normalisiert. Mit Blick auf die Dynamik des Kurseinbruches sollte jedoch eine Ausdehnung der Korrektur in Richtung der nächsten Supportzonen bei 696,31/698,34 USD oder 673,00-687,04 USD fest eingeplant werden, bevor eine deutlichere Gegenbewegung startet. Entsprechende Stabilisierungsanzeichen bleiben abzuwarten. Kritisch für den übergeordneten Aufwärtstrend würde es erst mit einer Verletzung der Unterstützungsregion 605,30-626,77 USD. Potenzielle Widerstände für den Fall einer Erholungsrally befinden sich bei 785,43-788,03 USD und bei derzeit 809,39 USD (korrektive Abwärtstrendlinie). Erst mit einem nachhaltigen Anstieg über die letztgenannte Hürde entstünde ein prozyklisches Signal für eine unmittelbare Fortsetzung des übergeordneten Aufwärtstrends.