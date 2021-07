Nächste Unterstützungen:

4.341

4.331/4.332

4.305/4.310

Nächste Widerstände:

4.361/4.362

4.373

4.381/4.384

Die laufende Korrektur des letzten Kursschubes vom Zwischentief bei 4.289 Punkten führte den Kurs bis an das entsprechende 50%-Retracement. Die im Tageschart darauf geformte Hammer-Kerze signalisiert Nachfrage auf diesem Niveau. Mit Blick auf die Oberseite prallte der Index an der steigenden Widerstandslinie entlang der Hochs vom April und Mai ab. Das ganz kurzfristige Chartbild erscheint aktuell neutral. Eine Ausdehnung der Verschnaufpause vom Rekordhoch sollte mit Blick auf die Situation in diversen Indikatoren eingeplant werden. Nächster Widerstand befindet sich bei 4.361/4.362 Punkten. Darüber (Stundenschlusskursbasis) würde eine Fortsetzung der Rally vom Vortagestief in Richtung zunächst 4.373 Punkte signalisiert. Darüber dürfte der Index erneut die Bereiche 4.381/4.384 Punkte und nachfolgend 4.388-4.394 Punkte ins Visier nehmen. Oberhalb des Rekordhochs bei 4.394 Punkten lassen sich mögliche Ausdehnungsziele bei 4.406/4.408 Punkten, 4.414 Punkten und 4.426/4.434 Punkten ausmachen. Unterstützt ist der Index bei 4.341 Punkten. Darunter würde eine unmittelbare Fortsetzung der Abwärtskorrektur in Richtung zunächst 4.331/4.332 Punkte und 4.305/4.310 Punkte indiziert. Deutlicher eintrüben würde sich das kurzfristige Chartbild erst unterhalb des Reaktionstiefs bei 4.289 Punkten.