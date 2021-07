Die Aktie von Intuit (WKN: 886053) weist einen intakten dynamischen Aufwärtstrend auf. Vom Crash-Tief im März 2020 verteuerte sich der Wert in der Spitze um rund 173 Prozent. Zuletzt markierte er am Mittwoch ein Allzeithoch bei 511,69 USD und ging anschließend in den Konsolidierungsmodus über. Angesichts extrem überkaufter markttechnischer Indikatoren und hierbei teilweise vorliegenden negativen Divergenzen erscheint das Risiko eines kräftigeren Rücksetzers aktuell deutlich erhöht. Ein Tagesschluss unterhalb der nächsten Unterstützung bei 495,74 USD würde eine erste preisliche Bestätigung für dieses Szenario liefern. Potenzielle Korrekturziele lassen sich bei 481,95 USD und 463-465 USD ausmachen. Der übergeordnete Haussetrend würde hierdurch nicht gefährdet. Oberhalb von 511,69 USD entstünde Anschlusspotenzial in Richtung zunächst 518,54 USD, bevor sich das Thema Korrektur voraussichtlich erneut auf die Agenda drängen würde.