Die Apple-Aktie (WKN: 865985) bewegt sich in allen relevanten Zeitebenen in einem intakten Aufwärtstrend. Nach dem bullishen Ausbruch aus einer mehrwöchigen Trading-Range am 14. Juni triggerte das Papier in den vergangenen Wochen mehrere Anschlusskaufsignale. Zuletzt gelang schließlich der Ausbruch über das alte Rekordhoch vom Januar (145,09 USD). Im gestrigen Handel markierte der Anteilsschein nach einer Kurslücke eine neue Bestmarke bei 149,57 USD. In den charttechnischen Fokus rückt nun die Ziel- und Widerstandszone bei 151,30-156,12 USD. Mit Blick auf die extrem überkaufte Situation in den markttechnischen Indikatoren sollte in der genannten Zone eine Konsolidierung oder Korrektur des laufenden Kursschubes fest eingeplant werden. Ein nachhaltiger Break darüber würde mögliche Ausdehnungsziele bei 159,54 USD und 162,94 USD ins Spiel bringen. Ein Tagesschluss unterhalb der Unterkante der gestrigen Kurslücke bei 147,46 USD würde ein erstes Warnsignal für eine anstehende Verschnaufpause liefern. Darunter befinden sich potenzielle Auffangbereiche bei 143,63-145,09 USD und 137,07-137,98 USD.