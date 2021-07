Nächste Unterstützungen:

4.375-4.378

4.362/4.364

4.343/4.350

Nächste Widerstände:

4.388-4.390

4.407/4.416

4.434/4.441

Die Bullen bleiben ungeachtet weiter bestehender Warnsignale aus preislicher Sicht klar am Ruder. Negativ sind weiterhin die Marktbreite, das euphorische Sentiment und die Überkauftheit in mehreren Zeitebenen zu werten. Zudem neigt der Index saisonal betrachtet zu einer mittelfristigen Schwächephase beginnend Mitte oder Ende Juli. Entsprechend sollten die Stops bestehender Long-Positionen engmaschig zur Gewinnsicherung nachgezogen werden. Neue Long-Positionen sind unter Chance-Risiko-Aspekten lediglich in deutliche Rücksetzer hinein erwägenswert. Mit Blick auf die Oberseite lassen sich naturgemäß im Bereich von Allzeithochs keine historischen Widerstände ableiten. Aus der Fibonacci-Analyse ergeben sich jedoch potenzielle nächste Ziele und Hürden bei 4.388-4.390 Punkten, 4.407/4.416 Punkten und 4.434/4.441 Punkten. Unterstützt ist der Index als Nächstes bei 4.375-4.378 Punkten und 4.362/4.364 Punkten. Ein signifikanter Rutsch unter die letztgenannte Zone per Tagesschluss würde ein erstes preisliches Warnsignal für eine mögliche Verschnaufpause liefern. Darunter befinden sich relevante Supportbereiche bei aktuell 4.343/4.350 Punkten, 4.327/4.331 Punkten und 4.305-4.312 Punkten. Deutlicher eintrüben würde sich das kurzfristige Chartbild erst unterhalb des Reaktionstiefs bei 4.289 Punkten.