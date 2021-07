Der Nasdaq 100 konnte seinen Aufwärtstrend bis auf ein am Mittwoch verzeichnetes neues Rekordhoch bei 14.891 Punkten fortsetzen. Es folgte ein Rücksetzer bis auf 14.552 Punkte. Die bullishe Kurslücke bei 14.577 Punkten konnte per Tagesschluss verteidigt werden. Mit dem Kursanstieg am Freitag näherte sich der Index bereits wieder dem Intraday-Rekordhoch an. Auf Schlusskursbasis gelang sogar das Markieren einer neuen Bestmarke.