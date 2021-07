Die C-Aktie der Google-Mutter Alphabet (WKN: A14Y6H) weist einen dynamischen langfristigen Aufwärtstrend auf. Vom Corona-Crash-Tief im März 2020 konnte der Wert in der Spitze rund 158 Prozent zulegen. Zuletzt markierte er am Mittwoch ein Rekordhoch bei 2.613 USD. Seither konsolidiert er unterhalb dieser Bestmarke. Mit diesem leichten Schwächeanfall rutschte er wieder unter die zuvor marginal überschrittene obere Begrenzungslinie einer steigenden Keilformation. Auf Basis des Wochencharts und Monatscharts gestaltet sich die Lage aktuell extrem überkauft. Im Wochenchart formte der Wert eine bearishe Doji-Kerze. Das Risiko einer Korrekturbewegung ist daher als deutlich erhöht anzusehen. Eine formationstechnische Bestätigung für einen solchen Rücksetzer läge in einer nachhaltigen Verletzung der Supportzone bei 2.529-2.542 USD per Tagesschluss. Nächste potenzielle Auffangbereiche lauten in diesem Fall 2.483-2.495 USD, 2.452 USD und 2.383 USD. Mittelfristig würde dann ein Rutsch in Richtung 2.230 USD nicht überraschen. Der übergeordnete Bullenmarkt würde hierdurch jedoch noch nicht gefährdet. Mit Blick auf die Oberseite bedarf es eines Anstieges über 2.613 USD per Tagesschluss, um eine unmittelbare Ausdehnung der Rally in Richtung zunächst 2.700 USD zu ermöglichen, bevor das Thema Korrektur erneut auf die Agenda rücken würde.