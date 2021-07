Diese Analyse wurde am 09.07.2021 um 13:27 Uhr erstellt.

Der Dow Jones Industrial musste in den vergangenen Handelstagen der kurzfristig überkauften Lage in den markttechnischen Indikatoren Tribut zollen. In zwei Abwärtswellen rutschte er vom erreichten Rallyhoch bei 34.822 Punkten bis auf ein gestern markiertes 2-Wochen-Tief bei 34.146 Punkten. Dort startete eine kräftige Erholung, die auf Basis des Tagescharts einen ausgeprägten unteren Schatten hinterließ.