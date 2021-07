Die Aktie von Booking Holdings (WKN: A2JEXP) bewegt sich in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Ausgehend vom Crash-Tief im März 2020 konnte das Papier des Online-Reisevermittlers in der Spitze um rund 127 Prozent zulegen. Nach dem Markieren eines Allzeithochs bei 2.516 USD Ende April schwenkte die Notierung in den Korrekturmodus über. Im Rahmen einer zweiten Abwärtswelle verzeichnete sie im gestrigen Handel ein 5-Monats-Tief und testet nun eine kritische Unterstützungszone. Diese resultiert unter anderem aus der steigenden 200-Tage-Linie, einer fallenden Unterstützungslinie entlang der letzten mittelfristigen Tiefs sowie einer horizontalen Supportzone. Ein signifikanter Tagesschluss unter 2.126 USD würde entsprechend das technische Bild deutlich eintrüben. In den Fokus würden dann mögliche Korrekturziele bei 2.016/2.026 USD, 1.978 USD und 1.796-1.861 USD rücken. Mit Blick auf die Oberseite wäre ein dynamischer Anstieg über 2.185 USD, insbesondere per Tagesschluss, als bullishes Kurzfrist-Signal zu werten. Potenzielle nächste Ziele und Hürden lauten im Erfolgsfall 2.247 USD und 2.280-2.299 USD. Erst mit einem nachhaltigen Anstieg über die letztgenannte Zone entstünde ein erstes prozyklisches Signal im Sinne einer möglichen Fortsetzung des übergeordneten Bullenmarktes. Bestätigt würde dieses Szenario mit einem Break über die weiteren Widerstände bei 2.380 USD und 2.516 USD.