Nächste Unterstützungen:

4.314/4.315

4.301

4.286/4.287

Nächste Widerstände:

4.362

4.369/4.374

4.400

Im Rahmen der laufenden Rekordrally lieferten die Marktbreiteindikatoren zuletzt erneut deutliche Warnsignale. Der Aufschwung steht daher aktuell auf tönernen Füßen. An Tagen mit neuen Rekordhochs überwog wie gestern am gesamten US-Aktienmarkt die Zahl fallender Werte. Auch das Volumen in fallenden Aktien war höher als das Volumen in steigenden Aktien. Bei zugleich extrem überkauften markttechnischen Indikatoren und Euphorie signalisierenden Sentimentindikatoren sind die Abwärtsrisiken folglich als deutlich erhöht anzusehen. Zudem läuft der saisonale Rückenwind im laufenden Monat aus und wird von einer typischerweise bis zum September/Oktober andauernden Schwächephase abgelöst. Entsprechend sollten die Stops bestehender Long-Positionen engmaschig zur Gewinnsicherung nachgezogen werden. Neue Long-Positionen sind unter Chance-Risiko-Aspekten lediglich in deutliche Rücksetzer hinein erwägenswert. Mit Blick auf die Oberseite würde ein Break über die aktuelle Hürde bei 4.362 Punkten weitere Kursavancen in Richtung 4.369/4.374 Punkte und eventuell 4.400 Punkte ermöglichen. Gemäß der vorbörslichen Indikation dürfte der Index heute jedoch deutlich schwächer eröffnen. Nächste relevante Unterstützungen liegen bei 4.314/4.315 Punkten, 4.301 Punkten und 4.286/4.287 Punkten. Darunter würde sich das kurzfristige Chartbild deutlicher eintrüben mit möglichen nächsten Zielen bei 4.275 Punkten, 4.240/4.250 Punkten und 4.200-4.217 Punkten.