Die Aktie von Salesforce.com (WKN: A0B87V) hatte nach dem dynamischen Anstieg auf ein im vergangenen September markiertes Rekordhoch bei 284,50 USD eine ausgeprägte Korrekturphase durchlaufen und dabei rund 50% des vorausgegangenen Kursschubes korrigiert. Ausgehend vom im März bei 201,51 USD verzeichneten Korrekturtief weist der Trend aufwärts. Die korrektive Abwärtstrendlinie sowie alle gleitenden Durchschnittslinien konnte der Wert dabei signifikant überwinden. Aktuell beißt er sich jedoch an einem wichtigen Widerstandscluster die Zähne aus. Es resultiert aus der steigenden Widerstandslinie der Hochpunkte vom 28. Mai und 14. Juni, dem Zwischenhoch vom 16. Februar und dem 61,8%-Fibonacci-Retracement der Korrekturwelle vom Rekordhoch. Im gestrigen Handel formte der Anteilsschein eine Bearish-Engulfing-Tageskerze an dieser Hürde. Solange kein Tagesschluss über 253,50 USD gelingt, besteht eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine anstehende kurzfristige Konsolidierung oder Korrektur. Nächste Unterstützungen befinden sich bei 247,69 USD und 242,62/243,83 USD. Darunter würde ein ausgedehnter Rücksetzer in Richtung 238,33 USD und 233,00 USD wahrscheinlich. Oberhalb von 253,50 USD würde hingegen eine unmittelbare Ausdehnung der laufenden Rally in Richtung der nächsten Kursziele bei 256,51 USD und 264,91-270,92 USD möglich.