Nächste Unterstützungen:

14.635

14.577

14.482/14.483

Nächste Widerstände:

14.900/14.913

15.000

15.082

Der Aufwärtstrend bleibt in allen relevanten Zeitebenen intakt. Wermutstropfen für die Bullen stellen jedoch die Marktbreiteindikatoren sowie die extrem überkaufte Situation in den markttechnischen Indikatoren dar. Auf Basis des Tagescharts formte sich eine Hanging-Man-Kerze. Sie stellt ein Candlestick-Warnsignal dar, bedarf jedoch einer Bestätigung in Gestalt eines anschließenden negativen Tagesschlusses. Die Stops bestehender Long-Positionen sollten daher zur Gewinnsicherung engmaschig nachgezogen werden. Neupositionierungen auf der Long-Seite erscheinen mit Ausnahme von Intraday-Trades unter Chance-Risiko-Aspekten lediglich nach deutlicheren Rücksetzern interessant. Einstweilen bleiben die Bullen indes preislich klar am Ruder. Die Rally könnte sich unmittelbar in Richtung des nächsten potenziellen Kursziels bei 14.900/14.913 Punkte fortsetzen. Mit einem nachhaltigen Anstieg darüber würden die Ausdehnungsziele bei 15.000 Punkten und 15.082 Punkten in den Fokus rücken. Mit Blick auf die Unterseite befindet sich nächster relevanter Support bei 14.635 Punkten. Darunter wäre ein Schließen der Kurslücke mit der Unterkante bei 14.577 Punkten zu erwarten. Deren nachhaltige Unterschreitung, insbesondere per Tagesschluss, würde für den Beginn einer ausgeprägten Konsolidierung oder Korrektur sprechen.