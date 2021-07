Die Aktie von Amazon.com (WKN: 906866) hatte vom Corona-Crash-Tief im März 2020 bei 1.626 USD dynamisch bis auf ein im September verzeichnetes Allzeithoch bei 3.552 USD zulegen können. Seither prägte eine seitwärts gerichtete Korrekturbewegung oberhalb von 2.871 USD das Kursgeschehen. Im gestrigen Handel gelang schließlich der bullishe und von sehr hohem Handelsvolumen begleitete Ausbruch aus der Stauzone auf ein neues Rekordhoch bei 3.685 USD. Das technische Bias ist nach diesem Anschlusskaufsignal in allen Zeitebenen positiv, solange die nächste Supportzone bei 3.512-3.554 USD nicht per Tagesschluss unterboten wird. Nächste potenzielle Kursziele lauten 3.713/3.738 USD und 3.800-3.812 USD. Spätestens in der letztgenannten Zone wäre eine Verschnaufpause zu erwarten. Ein nachhaltiger Anstieg darüber würde Extensionsziele bei 3.973 USD und 4.234 USD in den charttechnischen Fokus rücken. Unterhalb von 3.512 USD wäre hingegen zunächst ein Pullback in Richtung 3.394-3.450 USD oder 3.270-3.337 USD zu favorisieren.