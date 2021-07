Die IBM-Aktie (WKN: 851399) bewegt sich ausgehend vom im Jahr 2013 bei 215,90 USD markierten Rekordhoch in einem ganz langfristigen Abwärtstrend. Im Rahmen des Corona-Crashs brach sie bis auf ein im März 2020 verzeichnetes 11-Jahres-Tief bei 90,56 USD ein. Es folgte eine erste Erholungswelle, die die Notierung bis auf 135,88 USD ansteigen ließ. Nach einem Rücksetzer bis auf 105,92 USD startete eine zweite Welle aufwärts. Nach einem temporären Ausbruch über die langfristige Abwärtstrendlinie vom Rekordhoch arbeitete das Papier das 100%-Projektionsniveau der ersten Aufwärtswelle (151,11 USD) ab und markierte am 10. Juni bei 152,84 USD ein Rallyhoch. Seither befindet sich der Kurs im Korrekturmodus und fiel dabei wieder unter die zuvor überwundene Abwärtstrendlinie zurück. Am Freitag löste der Wert eine mehrtägige Konsolidierung bearish auf und rutschte dynamisch und begleitet von sehr hohem Handelsvolumen auf ein 10-Wochen-Tief. Eine Ausdehnung der Korrektur in Richtung 137,07/137,70 USD oder 133,82/134,92 USD erscheint wahrscheinlich. Darunter würde die Supportzone bei 129,38-131,64 USD in den Fokus rücken. Erst unterhalb dieser Zone würde der Aufwärtstrend vom Corona-Crash-Tief in seinem Bestand gefährdet. Mit Blick auf die Oberseite bedarf es eines Anstieges über 147,50 USD per Tagesschluss, um ein erstes signifikantes Signal für ein mögliches Ende der Abwärtskorrektur zu erhalten. Mögliche Erholungsziele und relevante Hürden darunter lassen sich bei 143,04 USD und 144,61-145,36 USD ausmachen.