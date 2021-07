Nächste Unterstützungen:

4.301/4.304

4.287

4.271/4.275

Nächste Widerstände:

4.329-4.335

4.350

4.400/4.405

Der Trend bleibt entsprechend in allen relevanten Zeitfenstern aufwärtsgerichtet. Weitere Kursavancen in Richtung 4.329-4.335 Punkte und 4.350 Punkte erscheinen in der kurzen Frist möglich. Darüber würde die Hürde bei 4.400/4.405 Punkten ins Visier rücken. Allerdings bleibt zugleich das Risiko eines Rücksetzers deutlich erhöht. Zwar haben sich zuletzt die Marktbreiteindikatoren wieder verbessert, doch stellt sich die Situation in den Oszillatoren überkauft dar. Diverse Sentimentindikatoren signalisieren zudem einen hohen Grad an Euphorie. Die Stops bestehender Long-Positionen sollten daher zur Gewinnsicherung engmaschig nachgezogen werden. Nächste Unterstützungen befinden sich bei 4.301/4.304 Punkten und 4.287 Punkten. Darunter würde ein deutlicherer Rücksetzer in Richtung 4.271/4.275 Punkte und 4.254-4.265 Punkte indiziert.