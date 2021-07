Die Aktie von Walgreens Boots Alliance (WKN: A12HJF) hatte nach einem mehrjährigen Abwärtstrend im vergangenen Oktober ein 8-Jahres-Tief bei 33,36 USD ausgebildet. Nach einer deutlichen Erholungsrally bis auf 57,05 USD ging der Wert in den vergangenen Wochen in eine Korrekturphase über. Mit dem gestrigen Kursrutsch unter die untere Kanallinie beschleunigte sich dieser Abwärtstrend. Im Bereich des 38,2%-Fibonacci-Retracements der vorausgegangenen Rally kam es zu einem Stabilisierungsversuch. Der hochvolumige und dynamische Ausbruch legt eine Ausdehnung der Abwärtskorrektur in Richtung der Supportzone 46,31/46,63 USD nahe. Dort befindet sich unter anderem derzeit die steigende 200-Tage-Linie. In dieser Zone wäre die Chance auf zumindest eine deutlichere technische Gegenbewegung als hoch einzuschätzen. Weitere potenzielle Auffangbereiche lauten 44,87 USD, 43,66 USD und 42,41 USD. Erst darunter käme es zu einer Eintrübung auch des übergeordneten Chartbildes mit Abwärtsrisiken in Richtung 39,03 USD, 37,02 USD und 33,36 USD. Mit Blick auf die Oberseite lauten mögliche Erholungsziele 50,40/50,65 USD und 52,50-53,03 USD. Ein nachhaltiger anstieg über die letztgenannte Zone würde ein erstes Signal für ein mögliches Ende der Abwärtskorrektur liefern. Bestätigt würde dieses bullishe Szenario mit einem anschließenden Break über die korrektive Abwärtstrendlinie und das Reaktionshoch bei aktuell 55,45/55,92 USD.