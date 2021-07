Nächste Unterstützungen:

14.482

14.429

14.324

Nächste Widerstände:

14.582-14.600

14.757/14.774

14.913

Auf Basis des Tagescharts formte der Index eine Bearish-Harami-Kerze. Im Rahmen des dynamischen Aufwärtstrends stellt sie lediglich ein Warnsignal für eine mögliche mehrtägige Verschnaufpause dar. Weitere Argumente für ein solches Konsolidierungs-Szenario stellen die überkaufte Situation in den markttechnischen Indikatoren sowie die nun abgearbeitete wichtige Zielzone dar, die bis an die Marke von 14.600 Punkten reicht. Entsprechend sollten die Stops bestehender Long-Positionen zur Gewinnsicherung engmaschig nachgezogen werden. Es bedarf eines Tagesschlusskurses oberhalb der aktuellen Hürde bei 14.582-14.600 Punkten, um eine unmittelbare Ausdehnung des dominanten Aufwärtstrends in Richtung 14.757/14.774 Punkte und eventuell 14.913 Punkte zu ermöglichen. Ein Rutsch unter das gestrige Tief bei 14.531 Punkten würde eine erste preisliche Bestätigung für eine ausgedehnte Verschnaufpause liefern. Relevante nächste Unterstützungen darunter befinden sich bei 14.482 Punkten, 14.429 Punkten und 14.324 Punkten. Zu einer nennenswerten Eintrübung des übergeordneten technischen Bildes käme es erst unterhalb der Supportzone bei aktuell 14.205-14.262 Punkten.