Die Ford-Aktie (WKN: 502391) hatte nach einem langjährigen Bärenmarkt im März vergangenen Jahres ein Dekadentief bei 3,96 USD markiert. Hiervon ausgehend befindet sich der Anteilsschein des Autobauers in einer dynamischen Hausse. Der jüngste Kursschub beförderte ihn an eine mittelfristig relevante Ziel- und Widerstandsregion. Dort markierte er am 4. Juni an der Abwärtstrendlinie vom Gipfel aus dem Jahr 2011 ein 6-Jahres-Hoch bei 16,45 USD. Nach einer ersten Korrekturwelle an das 38,2%-Fibonacci-Retracement der letzten Aufwärtswelle und einer anschließenden Erholung bis auf 15,55 USD zeigte die Aktie in den vergangenen Tagen wieder Schwäche und visiert erneut das Korrekturtief bei 14,44 USD an. Ein Rutsch darunter würde eine Ausdehnung der Korrekturphase in Richtung 13,54-13,95 USD nahelegen. Solange diese Supportzone nicht nachhaltig (Tagesschlusskursbasis) unterboten wird, bleiben die Bullen mittelfristig am Ruder. Darunter würden potenzielle Auffangregionen bei 13,17 USD, 12,80/12,88 USD, 12,29 USD und 10,77/11,14 USD in en charttechnischen Fokus rücken. Mit Blick auf die Oberseite würde ein Tagesschluss über 15,55 USD für einen unmittelbaren erneuten Vorstoß an die übergeordnet kritische Hürde bei 16,44/16,45 USD sprechen. Deren nachhaltige Überwindung könnte die Rally mittelfristig in Richtung 18,12/18,97 USD ausdehnen.