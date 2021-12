Die Aktie des Online-Reisevermittlers Booking Holdings (WKN: A2JEXP) bewegt sich in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Mittelfristig etablierte sie eine Handelsspanne unterhalb des im November verzeichneten Rekordhochs bei 2.687 USD und oberhalb der Supportzone bei 2.054-2.087 USD. Mit Blick auf das kurzfristige Chartbild konnte der Wert zuletzt einen Boden über der genannten Unterstützung ausbilden und dynamisch über die wichtige Widerstandszone bei 2.314-2.347 USD ansteigen, die nun als potenzielle Unterstützung fungiert. Nach einem Rallyhoch bei 2.422 USD ging der Anteilsschein in den vergangenen drei Handelstagen in den Konsolidierungsmodus über. Solange er sich per Tagesschluss über 2.314 Punkten halten kann, bleiben die Bullen in einer guten Ausgangslage für eine Ausdehnung des kurzfristigen Aufwärtstrends. Mögliche Ausdehnungsziele lauten 2.447 USD und 2.516-2.540 USD. Darüber würde das November-Hoch in den charttechnischen Fokus rücken. Unterhalb von 2.314 USD müsste hingegen ein Rücksetzer in Richtung 2.211-2.241 USD eingeplant werden. Die Bären würden erst im Falle einer nachhaltigen Verletzung der kritischen Unterstützungszone bei 2.054-2.087 USD das Ruder übernehmen. In diesem Fall entstünden Abwärtsrisiken in Richtung 1.796-1.861 USD und 1.589 USD.