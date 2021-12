Nächste Unterstützungen:

4.768/4.776

4.744

4.725

Nächste Widerstände:

4.799/4.800

4.811/4.813

4.839

Das Anschlusskaufsignal bestätigte den dominanten Bullenmarkt. Im „Uncharted Territory“ lassen sich naturgemäß keine historischen Hürden ableiten. Aus ansteigenden Widerstandslinien entlang vergangener Hochpunkte sowie aus Fibonacci-Marken ergeben sich jedoch potenzielle nächste Hürden und Ziele bei 4.799/4.800 Punkten, 4.811/4.813 Punkten und 4.839 Punkten. Darüber (Tagesschlusskursbasis) wäre eine unmittelbare Ausdehnung der Rally in Richtung 4.898/4.900 Punkte vorstellbar. Unterstützt ist der Index als Nächstes bei 4.768/4.776 Punkten. Ein Stundenschluss darunter würde ein Warnsignal für einen möglichen Pullback an das Ausbruchsniveau bei 4.744 Punkten liefern. Deutlicher eintrüben würde sich das ganz kurzfristige Bild unterhalb von 4.725 Punkten. In diesem Fall müssten fortgesetzte Abgaben in Richtung 4.698 Punkte und eventuell 4.659-4.672 Punkte eingeplant werden.