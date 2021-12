Die Aktie des Netzwerkausrüsters Cisco Systems (WKN: 878841) hatte nach dem Erreichen eines Dekadenhochs bei 58,26 USD im Jahr 2019 einen Bärenmarkt gestartet, der die Notierung bis auf ein im März 2020 gesehenes 3-Jahres-Tief bei 32,40 USD zurückwarf. Seither befinden sich die Bullen wieder übergeordnet am Ruder. Zuletzt hatte der Wert eine mittelfristige dreiwellige Korrekturphase durchlaufen. Ausgehend vom Korrekturtief bei 51,08 USD im November startete er wieder dynamisch nach oben durch und bestätigte mit einem Anstieg über das Verlaufshoch bei 60,27 USD Mitte des Monats den dominanten Bullenmarkt. Im gestrigen Handel schraubte sich der Kurs mit einer langen Tageskerze auf ein neues Dekadenhoch bei 63,47 USD hinauf. Potenzielle nächste Kursziele und Hürden liegen bei 63,78 USD und 65,29-65,95 USD. Darüber würde der langfristig relevante Widerstandsbereich 68,14-70,00 USD in den charttechnischen Fokus rücken. Der Aufwärtstrend bleibt in einer starken Position, solange der Supportbereich bei 59,30-60,27 USD im Falle eines Rücksetzers nicht nachhaltig unterboten wird. Darunter wäre eine ausgedehnte Korrektur in Richtung 57,37 USD oder 54,81-56,36 USD einzuplanen.