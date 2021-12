Nächste Unterstützungen:

35.482-35.519

35.380

35.150

Nächste Widerstände:

35.778

36.027

36.190

Die Bullen befinden sich nun kurzfristig im Vorteil. Nächste Widerstände und mögliche Ziele liegen bei 35.778 Punkten, 36.027 Punkten und 36.190 Punkten. Darüber wäre ein fortgesetzter Anstieg in Richtung 36.317/36.347 Punkte und 36.566 Punkte (Rekordhoch vom November) vorstellbar. Ein signifikanter Rutsch unter die beiden nächsten Unterstützungsthemen bei 35.482-35.519 Punkten und 35.380 Punkten per Stundenschluss würde das bullishe Bias negieren. Nächste potenzielle Ziele lauten in diesem Fall 35.150 Punkte und 34.666 Punkte.