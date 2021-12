Die Tesla-Aktie (WKN: A1CX3T) weist einen intakten langfristigen Aufwärtstrend auf. Vom im März 2020 verzeichneten Crash-Tief bei rund 70 USD explodierte das Papier des Elektroautobauers bis auf ein am 4. November verbuchtes Allzeithoch bei rund 1.243 USD. Seither befindet sich der Wert in einer mittelfristigen Korrekturphase. Zuletzt erreichte er die wichtige Kreuzunterstützung knapp oberhalb der 885 USD-Marke, die unter anderem aus der steigenden 100-Tage-Linie, der Rückkehrlinie des korrektiven Abwärtstrendkanals sowie aus dem Hoch vom Januar resultiert. Dort zeigte er am Dienstag ein bullishes Reversal. Der gestrige Kursanstieg bestätigt die Machtübernahme der Bullen im kurzfristigen Zeitfenster. Im Fokus als nächste Widerstände und potenzielle Ziele stehen die Bereiche 1.022/1.033 USD sowie 1.062/1.072 USD. Ein Tagesschluss darüber würde die korrektive Abwärtstrendlinie bei aktuell 1.129 USD ins Spiel bringen. Erst mit einem nachhaltigen Anstieg über diese Hürde würde sich auch das mittelfristige Chartbild wieder aufhellen. Nächste Unterstützungen liegen bei 939,50 USD und 885,71-889,27 USD. Darunter wären eine Ausdehnung und Beschleunigung des Abwärtstrends in Richtung zunächst 855,50 USD und 795/800 USD einzuplanen.