Diese Analyse wurde am 22.12.2021 um 14:46 Uhr erstellt.

Die Aktie des Chipkonzerns Micron Technology (WKN: 869020) bewegt sich in einem langfristigen Aufwärtstrend. Vom Tief im März 2020 bei 31,13 USD konnte sie in drei Wellen bis auf ein im April dieses Jahres verzeichnetes Dekadenhoch bei 96,96 USD ansteigen. Im Rahmen der anschließenden Abwärtskorrektur ging es für das Papier bis auf 65,67 USD abwärts. Dort meldeten sich im Oktober die Bullen zurück. Der etablierte Aufwärtstrend wurde zuletzt unterhalb des Rallyhochs bei 89,05 USD und oberhalb der zurückeroberten 200-Tage-Linie auskonsolidiert. Im gestrigen Handel löste der Wert schließlich die Konsolidierung in Reaktion auf die Veröffentlichung positiv aufgenommener Quartalszahlen nach oben auf und stieß bis auf ein 8-Monats-Hoch vor. Die Bullen bleiben im Vorteil, solange die Supportzone bei 80,53-83,25 USD nicht unterschritten wird. Nächste potenzielle Kursziele befinden sich bei 91,37 USD, 92,30 USD, 94,32 USD und 96,96/97,57 USD. Darüber (Wochenschluss) würde der langfristige Aufwärtstrend bestätigt mit nächstem Ziel 105-109 USD.