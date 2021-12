Die Aktie von Goldman Sachs (WKN: 920332) hatte ausgehend vom im März vergangenen Jahres bei 130,85 USD verzeichneten Mehrjahrestief einen langfristigen Aufwärtstrend etabliert. Nach dem Markieren eines neuen Allzeithochs bei 420,76 USD im August dieses Jahres ging sie in den Korrekturmodus über und vollzog einen Rücksetzer bis auf 372,50 USD. Der anschließende Ausbruch auf ein neues Rekordhoch bei 426,16 USD erwies sich als nicht nachhaltig. Eine Bearish-Harami-Kerze am 3. November leitete eine erneute Schwächephase ein. Mit dem gestrigen Kursrutsch unter kritische Supportthemen auf ein 5-Monats-Tief droht nun eine Eintrübung auch des übergeordneten Chartbildes. Der Anteilsschein verletzte die 200-Tage-Linie sowie die horizontale Unterstützung des September-Tiefs. Ausgehend vom Tief bei 366,65 USD konnte sich der Wert jedoch deutlich erholen und fand damit Unterstützung an der fallenden Linie entlang der letzten Tiefpunkte vom November/Dezember. Zudem konnte das 23,6%-Fibonacci-Retracement (369,37 USD) der im Oktober 2020 gestarteten Impulswelle von den Bullen per Tagesschluss verteidigt werden. Um das gestrige bearishe Signal zu neutralisieren, müssen die Bullen die Notierung nun jedoch noch dynamisch und per Tagesschluss über die jetzt als Widerstandszone fungierende Region 376,03-380,63 USD befördern. Unmittelbar bullish mit möglichen Ziel Rekordhoch würde es jedoch erst oberhalb der massiven nächsten Hürde bei aktuell 397,29-401,75 USD. Ein signifikanter Tagesschluss unterhalb von 366,65 USD wäre derweil als Bestätigung der Machtübernahme durch die Bären zu werten. Fortgesetzte Abgaben in Richtung 348-355 USD, 334 USD und eventuell 306-320 USD müssten in diesem Fall eingeplant werden.