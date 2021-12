Der Dow Jones Industrial verblieb in den vergangenen Tagen in einer volatilen Seitwärtskonsolidierung mit zunehmenden Kursausschlägen in beide Richtungen (Broadening-Formation). Am Freitag rutschte er dabei auf die kurzfristig kritische Unterstützungszone bei aktuell 35.202-35.357 Punkten und schloss bei 35.365 Punkten.