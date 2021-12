Die Aktie des Softwarekonzerns Oracle (WKN: 871460) bewegt sich in einem intakten und dynamischen langfristigen Aufwärtstrend. Vom Corona-Crash-Tief im März 2020 bei 39,71 USD konnte der Anteilsschein des SAP-Konkurrenten in der Spitze um 168 Prozent (S&P 500: 116) zulegen. Zuletzt hatte der Wert nach mehrwöchiger Korrektur in Reaktion auf die Veröffentlichung positiv aufgenommener Quartalszahlen am 10. Dezember einen Kurssprung vollzogen, der ihn bis auf ein neues Allzeithoch bei 106,34 USD beförderte. Dort traf er auf eine mittelfristig relevante Ziel- und Widerstandszone. Seither bröckelt die Notierung im Rahmen einer bislang dreiwelligen Korrekturbewegung ab und fiel dabei unter das letzte Verlaufshoch vom Oktober zurück. Eine Ausdehnung des Rücksetzers in Richtung 94,83/95,01 USD oder 92,12-92,75 USD sollte fest eingeplant werden. Kann sich der Kurs dort stabilisieren, bleiben die Chancen auf einen zeitnahen erneuten Vorstoß in Richtung Rekordhoch erhalten. Darunter wäre hingegen mit einem Test der übergeordnet bedeutsamen Unterstützungszonen 87,72-90,10 USD und aktuell 84,73-85,80 USD zu rechnen. Nächste Widerstandsthemen lauten 98,95-99,95 USD und 102,28-104,00 USD. Darüber würden potenzielle nächste Ziele bei 106,34 USD und 107,32 USD in den charttechnischen Fokus rücken.