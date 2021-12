Die Aktie des Videostreaming-Anbieters Netflix (WKN: 552484) bewegt sich in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Zuletzt hatte der Wert nach dem Markieren eines Rekordhochs bei 700,99 USD im November ein mehrwöchiges Doppeltop ausgebildet. Diese Umkehrformation leitete einen Abverkauf bis auf ein am Mittwoch verzeichnetes Tief bei 584,51 USD ein. Aktuell versucht sich die Notierung darüber zu stabilisieren und formte eine Outside-Inside-Day-Kombination. Ganz kurzfristig gestaltet sich die Situation damit neutral. Mit Blick auf die Oberseite würde ein Anstieg über die aktuelle Hürde bei 605,69 USD per Tagesschluss ein Signal für eine Erholungsbewegung in Richtung 612,00 USD und 623,20-632,46 USD liefern. Erst mit einem nachhaltigen Break über die massive Widerstandszone 642,11-646,05 USD entstünde ein deutlicheres Entspannungssignal, das den Weg für weitere Kursavancen in Richtung 676,40 USD und 692,49/700,99 USD bereiten könnte. Eine signifikante Verletzung des aktuellen Supports bei 584,51 USD würde hingegen für eine unmittelbare Fortsetzung des mehrwöchigen Abwärtstrends in Richtung der zentralen übergeordneten Unterstützungszone bei derzeit 557,32-568,08 USD sprechen. Dort befinden sich unter anderem die steigende 200-Tage-Linie, die Aufwärtstrendlinie vom Juni-Tief sowie das 61,8%-Fibonacci-Retracement vom Mai-Tief.